Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, поздравления и слова благодарности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники!

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Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения!

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Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране - мир, благополучие и новые успехи!" - говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.