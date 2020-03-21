Подруга Маргариты Симоньян наживается на россиянах и их страхе коронавируса

Коронавирус Covid-19 буквально поразил весь мир. И пока в самых разных уголках планеты люди демонстрируют солидарность, а врачи самоотверженно борются с заболеванием, к сожалению, еще есть мошенники, которым плевать на беды миллионов - лишь бы заработать денег на чужих проблемах.

Так, например, случилось и в России. Как и во многих других странах, звезды и известные люди призывают людей оставаться дома, предпринимать необходимые меры предосторожности и так далее. Еще бы: популярные артисты, бизнесмены и блогеры имеют многомиллионную аудиторию, которая прислушивается к их мнению. А вот армянка Тина Канделаки, чье имя уже не раз всплывало в разного рода скандалах, пошла простым и подлым путем: решила, что называется, "поднять бабла".

Канделаки принадлежит интернет-магазин и одноименный бренд косметики Ansaligy. Так вот, на сайте этого магазина с недавних пор продаются и медицинские маски, те самые, копеечные. Правда, по совершенно невообразимой цене: 1000 рублей за 5 штук. Это порядка 3 долларов за штуку.

На вопиющую армянскую наглость обратила внимание и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале Собчак задалась вопросом: "Напомните мне,как называются люди которые во времена кризиса наживаются на панике и беде?" К слову, она же вспомнила и другую одиозную российскую деятельницу армянского происхождения, Маргариту Симоньян, подругу Канделаки. Ксения Анатольевна посоветовала Симоньян, которая не так давно возмущалась разного рода дельцами, решившими заработать на пандемии коронавируса, обратить внимание на Тину Канделаки, и мягко говоря, офигеть от того, что 5 масок продают за тысячу рублей, когда в аптеке одна стоит 10. "Супербизнес,чо . Поздравляю!" - иронично заметила журналистка.

Канделаки не придумала ничего лучше, чем попытаться оправдаться то некоей высокой стоимостью закупки, то себестоимостью этих масок, то просто пустилась в рассуждения о том, что сотрудникам надо платить зарплату. Складывается ощущение, что до последних дней она этого не делала.



Дело не в скандале, который за этим последовал, и не в ответе Собчак, которая открыто заговорила о цинизме Канделаки и бизнесе на крови, сравнив ее поведение с повадками спекулянтов, торговавшими хлебом из-под полы в военные годы. Как и ее подруга Маргарита Симоньян, Тина Канделаки преуспела в цинизме и распиливании сотен миллионов государственных средств. Достаточно напомнить, как она фактически уничтожила российский спортивный телеканал Матч-ТВ, разворовав огромные деньги, выделявшиеся на его развитие, ее бездарное руководство, которое привело к бегству с канала главных звезд российской спортивной журналистики. Канделаки буквально бесит россиян. "Уберите ее, бога ради, ведь губите спорт и спортизацию общества на корню. Ради чего? Ради бабы, которая...." - написал в Телеграм один из пользователей.

Очень они похожи - все эти Канделаки, Симоньяны, Кеосаяны и другие паразиты на теле российского телевидения, медиарынка и государственного бюджета. Их всех - таких русских до мозга костей, пламенных патриотов России, интересуют совсем не интересы страны, которая приютила их или их предков. Патриоты они только на словах, а на деле - многочисленными армянскими фамилиями на медиарынке РФ движут только шкурные, личные интересы. Заработать, наворовать побольше, не стесняясь ничего - вот их единственная формула.



Мы ранее неоднократно писали о засилье армян в России, о том, как они постепенно опутали российский медиарынок, правоохранительные органы и государственные ведомства. Все это канделаки, симоньяны и прочие используют для наращивания своих возможностей, для того, чтобы продвигать своих людей все выше и выше. В России они самые русские. В США - самые американские, во Франции - французы до мозга костей. Но на самом деле они всегда остаются армянами, которым плевать на страны и народы, которые их приютили. Эти страны и народы будут преданы при первой же возможности - если армянам будет это выгодно. Через это уже проходили и Азербайджан, и Турция. И такая же судьба постигнет и другие страны, где сегодня главными "патриотами" вдруг стали стремительно обогащающиеся армяне - обогащающиеся на чужом горе, беде и страданиях.



Э. Ибрагимов