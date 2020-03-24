Президент Ильхам Алиев: Хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

"Азербайджан стал первым и в этой области. Сегодня утром мне сообщили, что в некоторых других странах также создаются аналогичные фонды. Мы можем быть только рады этому, потому что уже не в первый раз инициативы, выдвинутые Азербайджаном, впоследствии берутся за основу другими странами и приводят к принятию аналогичных мер", - сказал глава государства.

По его словам, основная цель создания фонда - еще больше укрепить национальную солидарность. "Не секрет, что сегодня Азербайджан - это сильное государство, и у нас достаточно большие финансовые возможности. Наглядным подтверждением является этот прекрасный градостроительный проект. Проводится большая работа, требующая крупных средств. Основная цель создания фонда заключается в том, чтобы каждый человек в пределах возможностей проявил гражданскую позицию, солидарность, чтобы еще раз проявились солидарность и милосердие, являющиеся основными устоями нашего общества. Чтобы мы показали и себе, и всему миру, что мы - великий народ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Рад, что за короткий срок пожертвования в данный фонд уже исчисляются крупными цифрами, добавил он. "При создании фонда из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов. Фонд уже несколько дней начал принимать пожертвования. Однако вчера вечером мне сообщили, что в фонде накоплено уже 60 миллионов манатов. Это еще раз показывает, какими высокими качествами обладает наш народ", - отметил глава государства.

По моему указанию на сайте koronavirusinfo.az в алфавитном порядке указаны имена всех граждан, названия компаний, суммы их пожертвований. Все мы равны, и независимо от внесенных средств в алфавитном порядке публикуются имена всех граждан, названия всех компаний, подчеркнул Президент Азербайджана.

"Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в фонд. Это показывает наше единство, нашу силу, демонстрирует, что совместными усилиями мы одолеем эту болезнь", - заявил Президент Ильхам Алиев.