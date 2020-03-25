Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджанской Республике Теруюки Катори в связи с завершением его дипломатической деятельности, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

На встрече стороны отметили удовлетворение текущим состоянии отношений между двумя странами, уровнем развития и перспективах сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил успешное продолжение развития двусторонних связей. Посол Теруюки Катори, в свою очередь, поблагодарил министра за поддержку, оказанную ему в ходе его дипломатической деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам борьбы с новым типом коронавирусной пандемии, с которой в настоящее время борется мир, и мерам, осуществляемым в этом отношении государствами, вопросам международного сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Теруюки Катири по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.