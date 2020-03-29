Президент Ильхам Алиев: Передача лучшей больницы страны в распоряжение больных коронавирусом – что может быть больше

Передача лучшей больницы страны в распоряжение больных коронавирусом - что может быть больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"Поэтому все принятые ранее решения соответствовали ситуации, в том числе ограничение графика работы объектов общественного питания. Потому что мы понимаем, что люди уже привыкли к этому, некоторые из них уже не готовят еду дома, а питаются в объектах общественного питания. Мы понимали, что закрыть эти объекты с самого начала нельзя. Мы сделали это постепенно, ограничили режим их работы. Но сейчас мы видим, что эти объекты, к сожалению, играют большую роль в распространении коронавируса. Поэтому с завтрашнего дня эти объекты прекращают свою деятельность. Мы объявили об этом вчера вечером, чтобы владельцы данных объектов имели определенное время, уладили дела и подготовились к прекращению работы своих объектов. В том числе целый день был предоставлен и владельцам торговых объектов, чтобы они уладили свои дела. Поэтому, принимая то или иное решение, мы думаем и о больных, и о предпринимателях, и о работающих людях, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что конечно, коронавирус является большим ударом и по экономике страны.

"В январе-феврале наша экономика развивалась очень высокими темпами. Достаточно сказать, что экономический рост в ненефтяном секторе составляет 6,7 процента. Это - один из самых высоких показателей в мировом масштабе. А промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Считаю, что это - рекордный показатель. Инфляция составляет 2,8 процента, а доходы населения увеличились на 9 процентов. То есть, этот рост значительно превышает инфляцию. Существенно увеличилась и средняя заработная плата. Число приезжающих в Азербайджан туристов выросло в январе-феврале на 18 процентов. Следует также учитывать, что в последние 5 лет число туристов последовательно возрастало. То есть, сегодня для всего этого словно наступила пауза. Конечно, в нынешних условиях все страны сталкиваются с большими экономическими трудностями", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алтев напомнил, что главы государств, правительств развитых стран уже открыто заявляют, что это заболевание приведет к очень серьезному кризису.

"В то же время ведущие международные финансовые структуры также в открытую заявляют, что эта болезнь, уже вызванные ею и возможные последствия будут тяжелее, чем кризис 2008-2009 годов. По мировой экономике нанесен большой удар. Вдобавок цены на нефть упали более чем вдвое и находятся на уровне 24 долларов. Конечно, это приведет к большим потерям для нас. Однако считаю, что работа, проделанная на основе заранее принятых нами решений, позволит нам с честью выйти и из этого испытания", - сказал глава государства.