В Армении скончались еще двое больных коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о том, что в ночь на воскресенье в инфекционной больнице Норк скончались еще два человека с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Скончались 55-летняя женщины и 73-летний мужчина, у которых была коронавирусная инфекция, сопровождающаяся другими хроническими болезнями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, но, к сожалению, безуспешно", - написал Торосян на своей странице в Facebook.

По данным на 28 марта в Армении зафиксировано 407 случаев инфицирования COVID-19. Вылечились 30 человек, три пациента скончались.