https://news.day.az/politics/1217186.html В Армении скончались еще двое больных коронавирусом
В Армении скончались еще двое больных коронавирусом
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о том, что в ночь на воскресенье в инфекционной больнице Норк скончались еще два человека с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Скончались 55-летняя женщины и 73-летний мужчина, у которых была коронавирусная инфекция, сопровождающаяся другими хроническими болезнями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, но, к сожалению, безуспешно", - написал Торосян на своей странице в Facebook.
По данным на 28 марта в Армении зафиксировано 407 случаев инфицирования COVID-19. Вылечились 30 человек, три пациента скончались.
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