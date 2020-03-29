Хикмет Бабаоглу: Открытие медучреждения "Ени клиника" создаст дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом

"Ени клиника" отвечает всем современным стандартам и является ведущим медучреждением страны. Ее открытие создаст дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что в ходе открытия клиники глава государства особо подчеркнул, что приняты специальные меры для скорейшего открытия этого медучреждения с учетом угрозы коронавируса: "В настоящее время коронавирус представляет серьезную угрозу для всех стран мира, в том числе и для Азербайджана. Поэтому использование в настоящее время этого медицинского учреждения для лечения больных коронавирусом является еще одним показателем того, насколько наше государство уделяет внимание здоровью своих граждан. Для обеспечения доступности услуг здравоохранения в нашей стране проводится последовательная и целенаправленная политика. С 2004 года по сегодняшний день построено или капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений. Сегодня во всех регионах построены и сданы в эксплуатацию диагностические центры, городские больницы".

Бабаоглу отметил, что, конечно, больницы и техническое обслуживание - это только одна сторона вопроса: "При отсутствии высококвалифицированных медицинских кадров говорить об эффективности системы здравоохранения невозможно. Президент Ильхам Алиев, высоко оценив деятельность врачей, отметил, что за последние годы профессионализм врачей в Азербайджане значительно вырос. Сегодня наши врачи делают самые сложные операции, возвращают людей к жизни. А в настоящее время азербайджанские врачи проявляют большую самоотверженность в борьбе с коронавирусом".

Депутат добавил, что в такой ситуации каждый гражданин Азербайджана может и должен бороться с угрозой коронавируса, демонстрируя гражданскую солидарность и ответственность: "Гражданская солидарность и ответственность сегодня особенно важны. Это послужит обеспечению безопасности как рядовых граждан, так и наших медицинских работников".