Шабнам Гасанова: Сегодня девиз "Мы сильны вместе" стал главным призывом для населения Азербайджана

Собранная за короткий срок Фондом поддержки борьбы с коронавирусом сумма в 90 миллионов манатов свидетельствует о солидарности, сплоченности и высокой ответственности азербайджанского народа в тяжелый для страны и всего мира период.

Об этом Trend сказала политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что сегодня, взглянув на повестку дня большинства стран, мы уже становимся свидетелями формирования нового мирового порядка, ведя борьбу с невидимым врагом (COVID-19):

"Это испытание как для народа, так и для государства в целом. Но отрадно, что в то время, когда мы наблюдаем нынешнее плачевное состояние других стран, которые несерьезно отнеслись к этому вопросу в начале процесса, эта негативная тенденция миновала Азербайджан. В результате принятия своевременных превентивных мер нам удалось сохранить ситуацию под контролем.

Личный контроль ситуации Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствует о том, что глава нашей страны, как всегда в самые трудные дни, ставит защиту здоровья и безопасности населения в приоритет. Девиз "Мы сильны вместе", произнесенный в эти дни главой государства, сегодня стал главным призывом для всего населения. Этот лозунг также вдохновит наш народ встать на ноги после испытательных пробных дней".

По словам политолога, если посмотреть на ситуацию с другой призмы "В каждой беде имеется некая степень блага" и подойти к вопросу с оптимизмом, то в посткоронавирусной эре мы станем свидетелями более современного мирового порядка, который ускорит переход на онлайн-обучение, основанное на более эффективном расходовании времени:

"Если до сих пор мы народ и страна, успешно выходили из самых сложных политических, экономических и политических ситуаций, то и впредь, демонстрируя солидарность и единство, достойно пройдем и это испытание. Для этого все граждане должны соблюдать самые элементарные правила. Собранная за короткий срок Фондом поддержки борьбы с коронавирусом сумма в 90 миллионов манатов свидетельствует о солидарности, сплоченности и высокой ответственности азербайджанского народа в тяжелый для страны и всего мира период. Придерживаясь этих принципов, мы сможем преодолеть любые трудности".