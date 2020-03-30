На сегодняшнем заседании депутаты поприветствовали азербайджанских врачей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал самоотверженных медицинских работников нашей страны на церемонии открытии новой клиники. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказала председатель комитета по культуре Ганира Пашаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она предложила, чтобы Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поддержал инициативу Президента и поприветствовал медицинских работников.

Депутаты, по предложению Ганиры Пашаевой, присоединились к этой инициативе и поприветствовали азербайджанских врачей.