Президент Ильхам Алиев: Должны углубляться и намеченные реформы, связанные с нашим общим экономическим развитием

Должны углубляться и намеченные реформы, связанные с нашим общим экономическим развитием.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

Уверен, что правила, вступившие в силу с сегодняшнего дня, усилят позитивную динамику, отметил Президент Ильхам Алиев. "В то же время уже было доложено об очень широком экономическом пакете, и в ближайшие дни предусматривается его исполнение, также и социального пакета. Призыв к предпринимателям, чтобы работающие граждане не потеряли свою работу, и не только призыв, но и в то же время поддержка предпринимателей. Мы понимаем, что им трудно, они несут потери. Кто им должен оказать поддержку? Государство. Государство, как всегда, делает это. Поэтому и борьба с болезнью, и обеспечение экономической активности, и решение социальных вопросов, понимание проблем каждого человека, наше стремление оказать помощь и наше намерение отражают проводимую нами политику и в то же время, думаю, будут лучшим служением гражданам Азербайджана. Поэтому считаю, что формирование доложенных вами вопросов должно уже полностью завершиться, и, не теряя времени, необходимо приступить к фактическим выплатам. Естественно, составлены и списки", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в то же время должны углубляться и намеченные реформы, связанные с нашим общим экономическим развитием. "Пандемия не должна здесь помешать нам, мы не должны терять время. Наша основная цель - я поставил эту задачу перед Министерством экономики - сузить масштабы теневой экономики. Считаю, что в этом направлении предприняты очень серьезные шаги. В прошлом году налоговые и таможенные органы перечислили в казну сверх прогноза один миллиард манатов. За счет чего? За счет уменьшения теневой экономики", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Мы прекрасно начали этот год, добавил он. "Доходы за два месяца превысили 250 миллионов манатов. За счет чего? За счет борьбы с теневой экономикой. Этот процесс будет продолжен. Хочу еще раз обратиться к представителям частного сектора. Я уже несколько раз говорил об этом, мы проводим коренные реформы. Это означает конец теневой экономики. Однако мы все делаем последовательно. Существуют сотни, а может и тысячи субъектов предпринимательства. Мы дали им время. В то же время Министерство экономики дало им и время и провело просветительскую работу. То, о чем я говорю сегодня, для них не сюрприз. Это - политика и наш стратегический курс. Поэтому считаю, что настало время, чтобы субъекты предпринимательства, все еще осуществляющие деятельность в тени, положили этому конец. Мы были терпеливыми, дали время. Считаю, что эти временные рамки были достаточно широкими", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, многие предприниматели уже вышли из теневой экономики и работают в "белой" экономике, выплачивают налоги государству, исключили из своей повестки неформальную занятость. "Но есть предприниматели, которые все еще считают, что будут работать по старинке. Я хочу однозначно сказать им, что это не пройдет, и никто им не поможет. Если кто-то рассчитывает на каких-то знакомых, родственников или же высокопоставленных друзей, то ошибается. Будет наказан и он, и тот, кто ему покровительствует. Ни для кого нет привилегий. Еще раз поручаю вам, граждане Азербайджана слышат мое поручение и видят, что все субъекты предпринимательства без исключения должны выйти из теневой экономики. Таким образом, считаю, что наша политика чистки в целом даст прекрасные результаты, экономика Азербайджана продолжит свое устойчивое развитие", - отметил Президент Ильхам Алиев.