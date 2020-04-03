Хикмет Бабаоглу: Парламентские реформы усилят эффективность Милли Меджлиса

В Азербайджане осуществляются коренные реформы, которые носят комплексный характер, в контексте которого необходимо также оценить реформы, которые будут реализованы в Милли Меджлисе (парламент).

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Хикмета Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, на современном этапе развития Азербайджана сформированы новые условия, требующие более динамичных и более эффективных действий в контексте новых национальных и глобальных вызовов: "Фактически, после парламентских выборов 9 февраля 2020 года мы можем охарактеризовать формирование нового состава, основанного по воле электората как часть реформы. После этого, выбор председателя в совершенно новом составе, в то же время принята многопартийная система, которая сама по себе является нововведением, характеризующим реформу".

В настоящее время, в соответствии с распоряжением председателя Парламента, возникла необходимость в реконструкции Аппарата Парламента и структуры управления делами в соответствии с современными требованиями и в этом направлении ожидается принятие необходимых мер. Это следует расценивать как один из важных шагов, предпринятых в направлении повышения эффективности деятельности Парламента и адаптации стратегии всесторонних реформ, осуществляемых в стране, к аппарату Парламента.

"Перед парламентом Азербайджана стоят важные задачи, и главное из них заключается в построении законодательной деятельности и работы с избирателями в новом формате. Уверен, что Парламент вместе со своим руководством и депутатским корпусом, в том числе с обновленным аппаратом справятся с этими задачами".