В Азербайджане отметили неизбежность изменений в законодательстве в связи с муниципалитетами

В ходе заседания комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в режиме онлайн были рассмотрены вопросы по поводу годового доклада органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, а также внесения изменений в закон Азербайджана "О водном хозяйстве муниципалитетов".

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса Эмин Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, в ходе заседания на основании предложения министерства юстиции был обсужден вопрос внесения изменений в закон о муниципальных служащих.

Гаджиев отметил, что согласно закону "О статусе муниципалитетов" срок службы в муниципальных органах входит в стаж, рассчитываемый для предоставления льгот и других преференций в соответствии с законодательством о государственной службе.

"Несмотря на это, при продолжении этими лицами деятельности в качестве госслужащего или при обращении для предоставления льгот и других преференций, исходя из стажа государственной службы, стаж работы в муниципальных органах не учитывается. Ввиду этого предлагается внести соответствующие поправки в законы Азербайджана "О государственной службе" и "О трудовых пенсиях". В ходе заседания было отмечено, что эти поправки могут послужить росту авторитета службы в муниципалитете, а также в целом самих муниципалитетов. Таким образом, эти вопросы были рекомендованы на обсуждение на пленарном заседании парламента", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что изменения в законодательстве в связи с муниципалитетами неизбежны.

"Считаю, что есть ряд вопросов по муниципалитетам, их полномочиям, которые следует пересмотреть. Мы должны изучить мировой опыт, и применить наилучшие образцы. Например, могут быть внесены изменения в связи с координацией работы муниципалитетов и жилищно-коммунальных хозяйств", - отметил Эмин Гаджиев.

Депутат сообщил, что в ходе обсуждения закона "О водном хозяйстве муниципалитетов" поднимет вопрос в связи с каналом "Аджы дере", куда сбрасываются сточные воды в Сумгайыте, который он представляет.

"Этот канал начинается на территории поселка Джейранбатан и проходит через территорию Сумгайыта. В направлении кладки труб для сброса сточных вод проделана определенная работа, однако, она не завершена. Надеюсь, что в будущем инвестиционные программы охватят и этот проект, тем самым будет решена проблема, которая тревожит жителей Сумгайыта", - подытожил Эмин Гаджиев.