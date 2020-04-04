Несоблюдение введенных государством правил создаст угрожающую ситуацию

Если граждане не будут соблюдать правила, введенные государством, ситуация станет угрожающей.

Как передает Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, этот вирус изначально был обнаружен у граждан прибывших из-за рубежа, но сегодня инфекция распространяется уже внутри страны:

"Ежедневно этот вирус выявляется у 40-60 человек, и предотвратить его распространение не представляется возможным. Если говорить на языке математики, то количество выздоравливающих растет в числовом ряде, а число заражаемых увеличивается в геометрической прогрессии. То есть, число выздоравливающих - результат сложения числовых величин, а число заражаемых - умножения. Единственный действенный метод в борьбе с этим вирусом, это строгое соблюдение введенных правил - оставаться дома, не выходить без нужды. Сейчас мы должны действовать по принципу "один за всех и все за одного". Мы должны защищать здоровье, не только свое и своих семей, но также всего общества. Каждый гражданин должен соблюдать правила особого карантинного режима, не будьте безответственными!".

Депутат отметил, что установленные нормы распространяются на всех, невзирая на возрастные категории:

"Этим вирусом может заразиться каждый безотносительно возраста. Это очень страшное заболевание, которое не знает возрастных ограничений. Сегодня весь мир бессилен перед коронавирусом. Это страшная беда, которая меняет мир. Каждый должен соблюдать правила карантина и оставаться дома, иначе вирус может привести к большим трагедиям и в Азербайджане. В ряде стран улицы полны трупами, и эти трупы не вывозятся. Были случаи, когда родные выбрасывали больного из дома, чтобы самим не заразиться. Разве это не сигнал для нас ? Гражданам следует извлечь урок и соблюдать правила. Мы не должны допускать подобных трагедий у нас".