Сейфулла Азимов: В Германии нелегально проживают 4 тысячи азербайджанских мигрантов

В Германии нелегально проживают четыре тысячи азербайджанских мигрантов.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал Национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится под серьезным контролем: "Те, кто называет себя "демократами", выдают фальшивые документы молодежи, не занимающейся никакой политической деятельностью. Имеются списки этих людей. Часть из них экстрадирована, и работа в этом направлении продолжается".

Генерал-майор полиции Сейфулла Азимов добавил, что соответствующие структуры Германии приняли решение о депортации 1500 человек, выполнение соответствующих решений в отношении 2 500 человек временно отложено".