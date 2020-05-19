В каком случае призывникам дается отсрочка для продолжения обучения?
Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана внесла ясность в вопрос отсрочки от призыва на военную службу студентов последних курсов ввиду приостановления обучения в связи с пандемией.
Как сообщили Day.Az в Госслужбе, только нижеприведенным призывникам дается отсрочка от призыва на военную службу для продолжения обучения:
- призывникам до 20 лет, учащимся в общеобразовательных учреждениях;
- призывникам до 20 лет, учащимся в профшколах и не получившим полное образование до поступления в эти школы;
- призывникам до 22 лет, учащимся в среднеспециальных учебных заведениях и не получившим полное образование до поступления в эти заведения;
- призывникам, учащимся в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), получающим основное (базовое высшее) медицинское образование и учащимся в резидентуре в очной форме до завершения обучения;
- призывникам, учащимся в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), получающим основное (базовое высшее) медицинское образование и учащимся резидентуры в очной форме высших учебных заведений зарубежных стран до завершения соответствующего обучения.
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