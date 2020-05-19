Президент Ильхам Алиев: В предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий

В предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с центром DOST 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, расположенного в Низаминском районе Баку.

"Несколько лет назад отрасль информационно-коммуникационных технологий по моей инициативе начала получать широкий размах в Азербайджане. Помню, когда мы стали заниматься созданием космической промышленности, некоторые удивлялись. Некоторые думали: Азербайджан не такая уж большая страна, а космический клуб является очень ограниченным клубом в мировом масштабе, поэтому Азербайджану трудно будет найти там себе место. Однако жизнь показала, что мы находимся на правильном пути, так как создание космической промышленности, вывод на орбиту трех спутников не только обеспечивают наши экономические и другие интересы, это также было очень важно с точки зрения подготовки кадров, освоения молодыми кадрами новых технологий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, без подготовки кадров современные технологии не могут развиваться ни в одной стране.

"Поэтому мы привлекли в эту сферу государственные ресурсы и составили очень правильную программу, в то же время приступили к практическим шагам, направленным на подготовку кадров. На примере этого прекрасного Центра DOST мы видим, что если здесь не будет профессиональных кадров, центр не сможет функционировать. Азербайджан, как и большинство стран, импортирует технологии. Однако использовать данные технологии, осваивать их, создавать на их основе новый интеллектуальный продукт зависит уже непосредственно от профессионализма кадров, их подготовки. Поэтому все наши действия, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий, были правильными, и это еще раз подтвердила проведенная мною в рамках видеоконференции встреча с руководителями компании CISCO. Мы сотрудничаем не только с компанией CISCO, мы тесно сотрудничаем со всеми ведущими компаниями мира, действующими в области информационно-коммуникационных технологий. С компанией CISCO мы, могу сказать, уже приближаемся к стратегическому партнерству. Конечно, предлагаемый ими интеллектуальный продукт очень нужен для нашего дальнейшего развития. К примеру, в настоящее время мы работаем над проектом Smart City - умный город. Первые проявления данного проекта уже видны. Мы пошли еще дальше и стали работать над программой Smart Nation - то есть, "Умная страна"", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация нашей страны, применение информационных технологий во всех сферах - наш приоритет.

"В период пандемии, в условиях самоизоляции невозможно работать без информационных технологий. К примеру, мои встречи, саммиты, проведенные в форме видеоконференций, невозможны без современных технологий. Поэтому в настоящее время был поднят вопрос, связанный и с экономической сферой, и со сферой образования, здравоохранения, сельского хозяйства и пр., в том числе в области контроля за нашими водными ресурсами, формирования водного баланса и сокращения потерь. Каждый должен знать, что данная сфера является шагом в будущее. Мы не можем запаздывать, задерживаться. Если опоздаем, то проиграем. Поэтому мы мобилизовали все наши ресурсы, в том числе финансовые, интеллектуальные и кадровые. Уверен, что в предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий", - добавил Президент Ильхам Алиев.