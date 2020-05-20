Закир Гасанов заслушал доклады командиров в рамках учений

В ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих войсками, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятых решениях, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр дал соответствующие указания по управлению войсками, участвующими в учениях. Завершилось расположение позиций в местности силами и средствами, привлеченными к учениям.

Пункты управления развернуты в районе оперативного предназначения, а ракетные и зенитные артиллерийские комплексы заняли резервные огневые и стартовые позиции.