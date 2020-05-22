Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана

Указом Президента Ильхама Алиева 2020 год объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров", благодаря чему национальное волонтерское движение, прогрессирующее с каждым годом, достигло пика своего развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

"Об этом можно говорить с полной уверенностью, наблюдая за профессиональной и активной деятельностью наших волонтеров в последние два месяца во время пандемии коронавируса. Вдобавок следует отметить солидарность ведущих молодежных и волонтерских организаций страны, работу Координационного центра азербайджанских волонтеров, а также растущую эффективность централизованной деятельности", - отметил депутат.

По его словам, волонтерское движение в Азербайджане имеет богатые и уникальные традиции и основывается на передаче национальных моральных ценностей нашего народа новым поколениям и укреплении нашего национального единства: "При поддержке Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1999-2001 годах в Азербайджане впервые был осуществлен проект, в основу которого легли принципы волонтерства ООН. Этот подход заложил фундамент традиций этого движения в Азербайджане и способствовал его развитию в стране. Принятый же в 2009 году закон "О волонтерском движении" стал толчком для его развития. В рамках правовой базы данного закона была создана такая институциональная модель волонтерства, как "Волонтеры ASAN". Кроме того, были привлечены десятки тысяч волонтеров при проведении таких масштабных и престижных мероприятий, как: конкурс "Евровидение-2012", Первые Европейские игры-2015, IV Исламские игры солидарности-2017, Гран-При Формулы-1 и др. Положительная оценка деятельности волонтеров со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой послужила формированию базы опытных и квалифицированных волонтеров в Азербайджане".

Эфендиев подчеркнул, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева было создано Общественное объединение "Региональное развитие": "В последние годы в результате деятельности этого объединения расширилась география волонтерского движения, кроме того, у молодежи, проживающей в регионах, появилось больше возможностей для участия в этом движении. Фонд Гейдара Алиева и "Регионального развитие", особенно в период пандемии коронавируса, разнообразили волонтерскую деятельность (расширили ее механизмы) для оказания добровольных услуг пожилым и нуждающимся людям".

Депутат добавил, что, учитывая это, должна быть усилена интеграция азербайджанского волонтерского движения в международное: "Это создаст новые условия для передачи нашего организационного опыта в этой сфере другим странам. Вышеотмеченный закон "О волонтерском движении" обеспечивает все правовые основы для этого. К примеру, статья 10 данного закона позволяет гражданам Азербайджана заниматься волонтерской деятельностью на территории иностранных государств. Политическая воля руководства страны направлена на укрепление международного сотрудничества, вследствие чего в мае 2017 года был подписан Протокол о намерениях между министерством молодежи и спорта Азербайджана и Программой добровольцев ООН, нацеленный на создание новых возможностей для молодежного волонтерского движения. Программа добровольцев ООН является самой основной международной организацией, которая координирует волонтерское движение на глобальном уровне".

В заключение Эфендиев сказал, что принимая это во внимание, проведение Форума "Года волонтеров" (под эгидой Программы добровольцев ООН и при поддержке Азербайджана, а также при участии всех групп добровольцев, действующих в стране) по случаю его окончания именно 5-го декабря - в Международный день волонтеров - может быть примером международной оценки деятельности наших волонтеров.