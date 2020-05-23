Во Флориде объявили 28 мая "Днем Руспублики Азербайджана"

Мэр американского города Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Хименез подписал декларацию об объявлении 28 мая Днем Республики Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в США.

В первую очередь, в декларации отмечается, что город Майами-Дейд анализирует вклад отдельных лиц и организаций в разнообразие культур и различными методами отмечает их. Так, подчеркивается сильное присутствие азербайджанцев, живущих в США, во Флориде, и отмечается их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, мир и процветание в регионе.

Хименез отметил, что более 46 миллионов азербайджанцев по всему миру последние 100 лет отмечают 28 мая как День Республики Азербайджана для подчеркивания вклада своих предков, а также напомнил роль созданной 26 октября 2006 года для пропаганды этого общества Азербайджано-Американской культурной ассоциации.

Далее в тексте говорится, что Азербайджан была одной из первых стран, обеспечивших универсальное избирательное право, и признается другими демократическими государствами, включая США.

Также отмечается, что это мероприятие представляет собой почетную возможность для округа Майами-Дейд отметить отношения между США и Азербайджаном.

Мэр Хименез, объявив 28 мая 2020 года Днем Республики Азербайджана, призвал жителей Майами-дейд присоединиться к этому празднику и отметить совместно усилия и достижения азербайджанского народа.