Лейла Абдуллаева: Поздравления премьер-министра Армении по случаю праздника Рамазан являются высшим уровнем лицемерия
Поздравления по случаю священного праздника Рамазан, направленные руководителям мусульманских стран главой страны, принудительно выселившей из своих исконных земель сотни тысяч мусульман, проживавших в Армении, оккупировавшей азербайджанские земли, подвергнувшей этнической чистке азербайджанцев на этой территории, совершившей преступления против человечности в отношении мусульманского гражданского населения, таких как Ходжалинская резня, а также разграбившей и оскорбившей исламские религиозные памятники, места поклонения на оккупированных землях - высший уровень лицемерия, проявленный руководителем захватнической Армении против ислама.
Как сообщает Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя поздравительное послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидерам ряда мусульманских стран по случаю праздника Рамазан.
"Если бы премьер-министр Армении действительно проявил уважение к исламу и его ценностям, он, в первую очередь, предпринял бы шаги по восстановлению прав сотен тысяч азербайджанцев-мусульман, фундаментальные права которых были нарушены, и которые были изгнаны из своих домов. Провокационная деятельность Пашиняна показывает, что он далек от такого подхода.
Мы напоминаем стране-оккупанту о резолюциях, принимаемых странами, которым направил поздравления премьер-министр Армении, об агрессивной политике Армении против Азербайджана каждый год в рамках Организации исламского сотрудничества. Руководство Армении должно продемонстрировать свое так называемое уважение к исламскому миру и мусульманскому населению, не делая ложных призывов, а выполняя требования резолюций, принятых этими мусульманскими странами", - отметил Абдуллаева.
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