Ректор МГУ Виктор Садовничий поздравил Президента Ильхама Алиева

Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Позвольте мне от себя лично и от многотысячного коллектива Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики!

Знаменуя день возрождения азербайджанской государственности, этот праздник несет собой смысл уважения и любви к своей стране, ее национальным обычаям и традициям, насыщенной истории и яркой культуре. Во многом благодаря Вашему огромному созидательному труду, политическому таланту и мудрости за прошедшие десятилетия богатое наследие Республики было не только бережно сохранено, но и значительно приумножено. Сегодня Азербайджан - динамично развивающееся современное государство, неуклонно стремящееся к дальнейшему социально-экономическому процветанию, открытое новым возможностям и перспективам.

В день главного национального праздника страны позвольте поблагодарить Вас за теплое отношение к Московскому университету, филиал МГУ в городе Баку на протяжении всего периода своей деятельности успешно служит во благо развития науки и образования, мира и гармонии между нашими государствами.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашем ответственном труде, а народу Азербайджанской Республики - счастья и благополучия!", - говорится в поздравлении.