Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент, председатель Совета директоров Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Поздравляю Вас с праздником - Днем Республики!
День Республики - это важнейший праздник для граждан Азербайджана, который символизирует единение народа республики в борьбе за независимость и свободу своей Родины и сегодня национальная гордость, патриотизм, неиссякаемая вера в свои силы в сочетании с мудрой политикой руководства страны позволяют республике добиваться успехов в экономической и социальной сферах, укреплять авторитет страны на международной арене.
Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и реализации всех Ваших начинаний на благо народа Азербайджана!", - говорится в поздравительном письме.
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