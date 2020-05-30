Арзу Нагиев: Свобода интернета ни в коем случае не должна ограничивать другие свободы

Свобода интернета ни в коем случае не должна ограничивать другие свободы, и для достижения баланса неизбежны правовые регуляции.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

По его словам, указ Президента США Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей за распространение дезинформации носит вполне правомерный характер, а также показывает, что и в США осознают важность правового регулирования деятельности социальных сетей.

"Сегодня неэтичное поведение в социальных сетях, призывы к террору и конфронтации достигли опасного уровня. В связи с этим в адрес социальных сетей неоднократно высказывались претензии. Дезинформация в социальных сетях в определенных странах даже приводила к нарушению стабильности. Как известно, сегодня не только США, но и другие страны мира столкнулись с этой проблемой. Поэтому, ряд европейских государств, в том числе Германия уже приняли ограничительные законы, чтобы защитить себя от негативного влияния социальных сетей. Здесь речь идет о международном регулировании. В связи с вопросом всем государствам следует предпринять надлежащие шаги", - сказал Арзу Нагиев.

Депутат подчеркнул, что отсутствие универсальных нормативных стандартов в связи с социальными сетями создает условия для распространения "фейковой" информации, противоречащих морально-нравственным нормам материалов, призывов к террору, насилию, ведения незаконной торговли, организации различных кампаний против отдельных лиц, компаний, стран, а также зарождения политических катаклизмов.

По словам Арзу Нагиева, социальные сети в своей деятельности сегодня переходят "красную линию". Депутат сообщил, что негативному влиянию социальных сетей подвергся и Азербайджан.

"Антиазербайджанские силы посредством социальных сетей, онлайн платформ неоднократно организовывали против Азербайджана предвзятые кампании, регулярные призывы к террору против страны звучат и сегодня", - сказал Арзу Нагиев.

Депутат считает, что свобода интернета ни в коем случае не должнa ограничивать другие свободы, и для достижения баланса в этом вопросе неизбежны правовые регуляции.

"В период, когда на международном уровне идут обсуждения в связи с составлением и применением универсальных нормативно-правовых актов в связи с социальными сетями, отдельные страны вносят изменения в законы, готовят новые. Азербайджан не должен оставаться вне этого глобального процесса, и должен внести свою лепту в это дело", - добавил Арзу Нагиев.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп 29 мая подписал указ о регулировании в стране деятельности социальных сетей.

Президент США также не исключил возможность полного закрытия Twitter.

Отметим, что ранее Twitter отметил сообщение Трампа специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом сервис отреагировал на высказывания президента о том, что демократы, рассылая по почте жителям ряда штатов бюллетени для голосования на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.