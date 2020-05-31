https://news.day.az/politics/1239957.html Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева
Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева
Папа Римский Франциск отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и всем Вашим соотечественникам самые добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики. Да ниспошлет Всевышний всем людям, особенно в это тяжелое время, когда бушуют пандемия COVID-19, возможность жить в достойной, безопасной и здоровой среде для построения более справедливого и сплоченного общества.
Да благословит Господь Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ", - говорится в поздравительном письме.
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