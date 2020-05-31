Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева

Папа Римский Франциск отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и всем Вашим соотечественникам самые добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики. Да ниспошлет Всевышний всем людям, особенно в это тяжелое время, когда бушуют пандемия COVID-19, возможность жить в достойной, безопасной и здоровой среде для построения более справедливого и сплоченного общества.

Да благословит Господь Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ", - говорится в поздравительном письме.