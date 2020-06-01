В Небраска 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

Губернатор штата Небраска США Пит Рикетс подписал официальное заявление в связи со 102-й годовщиной Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджанской Республики в США, в декларации отмечается создание 28 мая 1918 года первой на мусульманском Востоке светской парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики и признание ее другими демократическими государствами мира, включая США. В документе отмечается, что Азербайджанская Демократическая республика за короткий период независимости не только признала равное избирательное право всех граждан независимо от их расовой, половой, этнической или религиозной принадлежности, но и впервые в мусульманском мире обеспечила предоставление женщинам избирательных прав.

П.Рикетс отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика была оккупирована большевиками в 1920 году, а в 1991 году вновь добилась восстановления своей независимости. В документе также подчеркивается, что Азербайджан является союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе, который за последние 29 лет укрепил свой суверенитет и независимость и в настоящее время является одним из важных регионов.

В декларации отмечается, что в связи с празднованием 102-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики азербайджанцы, проживающие в США и других частях мира, будут отмечать 28 мая как Национальный день и почтят вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

В подписанной губернатором декларации 28 мая 2020 года объявлен Национальным днем Азербайджана в штате Небраска.

Губернатор П.Рикерс представил заявление государственному секретарю Небраски Роберту Эвнену для представления азербайджанской стороне.