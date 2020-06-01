Али Гусейнли: Решение о штрафах за неношение масок направлено исключительно на защиту здоровья граждан

Решение о применении штрафов за неношение медицинских масок в местах, установленных Кабмином, находится в силе.

Об этом сегодня на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал первый зампред парламента Али Гусейнли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, поправка в Кодекс об административных правонарушениях будет касаться нарушения правил в этих местах: "Решение, связанное с неношением медицинских масок нацелено не на то, чтобы штрафовать людей, а на защиту их здоровья. Будут установлены приемлемые размеры штрафов".