https://news.day.az/politics/1240204.html Али Гусейнли: Решение о штрафах за неношение масок направлено исключительно на защиту здоровья граждан
Али Гусейнли: Решение о штрафах за неношение масок направлено исключительно на защиту здоровья граждан
Решение о применении штрафов за неношение медицинских масок в местах, установленных Кабмином, находится в силе.
Об этом сегодня на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса сказал первый зампред парламента Али Гусейнли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, поправка в Кодекс об административных правонарушениях будет касаться нарушения правил в этих местах: "Решение, связанное с неношением медицинских масок нацелено не на то, чтобы штрафовать людей, а на защиту их здоровья. Будут установлены приемлемые размеры штрафов".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре