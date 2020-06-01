В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Президент Республики Перу Мартин Вискарра Корнехо направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Перу и от себя лично передаю Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить пожелание дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Сегодня, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVID-19, желаю азербайджанскому народу крепкого здоровья, прогресса и благополучия.
Ваше превосходительство, выражаю Вам глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Поздравляю Вас и Ваш народ со 102-й годовщиной независимости Азербайджана и праздником Рамазан. Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией, желаю Вашей стране и Вашему народу солидарности, сопротивления и исцеления.
Очень рад постепенному укреплению отношений между Литвой и Азербайджаном. Наша последняя беседа в формате видеосвязи также показала, что там, где есть заинтересованность, возможно активное двустороннее сотрудничество. Надеюсь, что на запланированном заседании Литовско-Азербайджанской межправительственной комиссии нам представится возможность обсудить развитие экономических связей.
Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом в области информационных технологий, транспорта, мебельной и пищевой промышленности, медицины и образования. Абсолютно убежден, что после устранения охватившей весь мир пандемии у наших народов появится еще больше возможностей для широкого сотрудничества в сфере туризма.
В настоящее время Азербайджан председательствует в Тюркском совете и Движении неприсоединения. По Вашей инициативе в многостороннем формате были успешно проведены саммиты по видеосвязи.
Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом очень важны для Литвы. Завершение переговоров, связанных с соглашением о сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном, явилось бы шагом, способствующим укреплению этих связей. Литва готова поддержать активный диалог Азербайджана с Европейским Союзом и обсуждения стран Восточного партнерства с государствами Европейского Союза.
Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с национальным праздником.
Прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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Премьер-министр Королевства Бахрейн Халифа ибн Салман Аль Халифа направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам мои поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания. Также желаю, чтобы искренние отношения между нашими дружественными странами развивались и дальше", - говорится в поздравительном письме.
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Президент Тунисской Республики Каис Саид направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Рад от имени народа Туниса и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, успехов на высшем государственном посту, а братскому азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благополучия.
Пользуясь случаем, выражаю абсолютную уверенность в том, что братские связи и сотрудничество между нашими странами будут продолжать развиваться и укрепляться, открыв новые горизонты в интересах наших народов", - говорится в поздравительном письме.
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Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопула направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Господин Президент.
От имени народа Греции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны - Днем Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а дружественному азербайджанскому народу - прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю развития существующих между нашими странами и народами прекрасных отношений.
Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а дружественному Азербайджану и его народу - устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
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Президент Республики Союза Мьянма Вин Мьин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Республики Союз Мьянма и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.
Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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