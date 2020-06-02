На проведение акций в период особого карантинного режима введены ограничения

"Введены ограничения на проведение собраний, акций в период особого карантинного режима".

Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что вчера и сегодня перед зданием Министерства образования группа людей предприняла попытки проведения несанкционированных акций, которые сопровождались нарушением действующих превентивных мер: "Освещавшие эти акции журналисты вместе с участниками создали почву для нарушения санитарно-эпидемиологических норм в период особого карантинного режима. Тем самым журналисты, чья высшая цель - распространение правды, и критерием профессионализма которых является объективность, продемонстрировали протест против действующих правил особого карантинного режима".

С учетом совместной борьбы со случаями, сопровождающимися нарушением условий превентивных мер, и чувствительности ситуации, Гаджиев рекомендовал журналистам проявить солидарность: "С нашей стороны в прежние времена не было создано никаких ограничений для осуществления профессиональной деятельности журналистов. В настоящее время следует учитывать превентивные меры, принятые государством в борьбе с пандемией COVID-19, соблюдать законные требования полиции".