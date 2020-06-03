Турция продлила безвизовый режим для граждан Азербайджана

Турция продлила для граждан Азербайджана срок безвизового пребывания в стране до 90 дней.

Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этим указом вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визового режима, подписанного 25 февраля 2020 года между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, указ был опубликован 3 июня в турецком издании "Ресми газете".

Отметим, что ранее срок безвизового пребывания граждан Азербайджана в Турции составлял 30 дней.