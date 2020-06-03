https://news.day.az/politics/1241034.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве
Парадный состав из 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.
Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.
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