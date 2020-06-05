Президенту пишут: Мы поддерживаем Вашу политику, обеспечивающую единство, здоровье и повышение благосостояния народа

Наши граждане с большим одобрением воспринимают решительные шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым по защите здоровья, улучшению благосостояния населения Азербайджана во время царящей во всем мире пандемии коронавируса. Граждане Азербайджана выражают главе государства признательность за внимание и заботу.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько писем.

Жители Джалилабадского района Фирон Гасымов, Бахруз Гусейнов и Габиль Мустафаев пишут: "Уважаемый господин Президент, сельчане живут земледелием. Эту землю нам подарил великий лидер Гейдар Алиев. С тех пор мы возделываем наши земли и производим различные виды сельскохозяйственной продукции. Но основное место в нашем хозяйстве занимает картофель. Мы привлекаем в страну крупные средства, экспортируя нашу продукцию в Россию. Господин Президент, в этом году, как и всегда, Вы помогли нам в этом вопросе. Вы создали условия для продажи нашей продукции на зарубежных рынках, обеспечив беспрепятственный въезд автомобилей из России в нашу страну. У нас не было проблем в этом вопросе. Господин Президент, выражаем Вам благодарность за внимание и заботу! Да хранит Вас Аллах! Спасибо".

Мать шехида из села Арыгыран Гядабейского района Сайяра Мусаева: "Уважаемый господин Президент, как мать шехида выражаю Вам признательность за работу по благоустройству, проводимую в нашей стране, в том числе в Гядабее, даже во время царящего во всем мире кризиса. В селе Арыгыран началась прокладка газопровода и обновление осветительных столбов. Мы давно страдаем из-за электроэнергии и топлива. Еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о жителях. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан!".

Ульвия Джебраилова из Агджабединского района: "Уважаемый господин Президент, предпринятые Вами необходимые превентивные меры для предотвращения распространения охватившей мир пандемии коронавируса в нашей стране еще раз доказали, что Вы всегда с народом. Введение карантинного режима и открытие модульных больниц, соответствующих высоким стандартам, являются самым наглядным примером принимаемых для борьбы с коронавирусом мер. Мы уверены, что благодаря Вашим рекомендациям мы в скором времени избавимся от этого вируса. От себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам благодарность за заботу и внимание. Мы тоже всегда с Вами, так же, как и Вы с нами".

Алипаша Алиев из поселка Баладжары Бинагадинского района: "Уважаемый господин Президент, прежде всего, от себя лично, от имени всех моих близких и азербайджанского народа выражаю Вам признательность. Вы защищаете здоровье азербайджанского народа от большой катастрофы во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Пройдут годы, но Ваши исключительные заслуги никогда не будут забыты, стерты из памяти. Общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся к власти в июне 1993 года по призыву и настоятельному требованию народа, спас Азербайджан от анархии, черносотенцев НФА-Мусават. Вскоре в Стране Огней начались прогресс, развитие. Сегодня Азербайджан одна из развитых стран мира. Азербайджан, который когда-то нуждался в помощи, теперь сам помогает другим государствам. Все это, безусловно, является показателем мощи нашей страны. Уважаемый господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокую благодарность за все, что Вы делаете для здоровья и счастья народа, и желаю Вам и Вашей семье, родным и близким счастья, здоровья, новых успехов.

Жители Гейчайского района Акиф Саркаров, Аскер Акберов, Таир Алиев и Ильхам Мустафаев пишут: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и нашу страну. В результате своевременно принятых под Вашим руководством целенаправленных мер наш народ преодолел эту беду на первоначальном этапе с минимальными потерями. Мы, гейчайцы, одобряем и поддерживаем работу, проводимую Вами и Мехрибан ханым по обеспечению граждан в карантинный период социальной и другой помощью. Предоставление компенсаций физическим и юридическим лицам, рабочие места которых временно закрылись, выплата безработным единовременного пособия в размере 190 манатов, продовольственная помощь, оказанная Фондом Гейдара Алиева нуждающимся лицам, наглядно свидетельствуют о Вашей и Мехрибан ханым заботе о народе. Уважаемый господин Президент, квартал, в котором мы проживаем, расположен на правом берегу реки Гейчай. После работ по смене русла и укреплению берега реки Гейчай, строительства нового моста, проведенных согласно Вашему Распоряжению, на территории нашего проживания интенсифицировалось автомобильное движение. Пыль из-за отсутствия асфальтового покрытия на автомобильной дороге серьезно беспокоила жителей. Сразу после нашего обращения по этому вопросу 500 метров вышеназванной территории было заасфальтировано. Господин Президент, от имени жителей выражаем глубокую признательность Вам и Мехрибан ханым за все, что Вы делаете для людей.

Джахан Халилова из села Шафтахал Зардабского района пишет: "Уважаемый господин Президент, у меня 11 детей, 25 внуков, 20 правнуков, 2 праправнука. Мой муж был участником Великой Отечественной войны, умер в 2004 году. Наше семейное положение было очень тяжёлым. Но несмотря на это, я всегда жила ожиданием предстоящих счастливых дней. Да, сегодня я чувствую себя одним из счастливейших людей в мире. Мои дети, внуки и правнуки работают в государственных учреждениях учителями, военными, врачами, нефтяниками. Я горжусь ими. Как мать-героиня, я признательна за все это общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, 97-летие со дня рождения которого мы отметили на днях, и Вам за предпринимаемые во время пандемии меры по сохранению стабильности, спокойствия, повышению социального благосостояния населения.

Вы ещё раз доказали, что здоровье населения превыше всего. Несмотря на урон, нанесенный коронавирусом нашей экономике, помощь малообеспеченным семьям, социальные пособия, предоставление единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны накануне 75-летия Победы свидетельствует о том, что в этот тяжёлый период в нашей стране не отменён ни один социальный проект. Дорогой наш Президент, великий лидер Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана, а Вы - тот, кто стремительно развивая его, превратил нашу страну в передовое государство. Одно из самых больших моих желаний заключается в том, чтобы под Вашим руководством были освобождены наши оккупированные земли. Уверена, что скоро Вы справитесь и с этой работой. Да хранит Вас Аллах!".

Эльнара Абышова из города Мингячевир пишет: "Уважаемый господин Президент, я гражданка России, мне 25 лет. Родилась и выросла в России, окончила здесь Экономический университет. Хочу выразить Вам признательность за компенсацию, предоставленную предпринимателям в связи с коронавирусом. Большое спасибо за компенсацию. В этом году проклятый вирус причинил большой урон нашей стране, однако нет угрозы жизни людей. Вы спасли их, своевременно объявив карантин.

Четыре года назад я открыла в Мингячевире туристическое агентство. Желаю, чтобы в будущем Мингячевир стал туристическим городом".

Гёзал Мусаева из Ясамальского района Баку пишет: "Дорогой и уважаемый сын азербайджанского народа, мне 62 года, я - инвалид первой группы. Я горжусь, что у меня такой Президент, как Вы. Потому что Вы заботитесь о народе, уделяете внимание гражданам. Вы предотвращаете широкое распространение в нашей стране пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Демонстрируя большую самоотверженность, Вы спасли наш народ в этой трудной ситуации. Поэтому народ приветствует Вас за это. Ваш призыв об оказании помощи малообеспеченным людям, больным, малоимущим, а также Ваши действенные меры в этом направлении стали примером для многих людей, которые, взяв с Вас пример, начали помогать нуждающимся людям, заниматься благотворительностью. Этот фактор призывает нас к единству, создает благоприятную почву для укрепления нашего народа, нашего государства. Если все будут помогать друг другу, безусловно, наше государство станет еще сильнее.

Уважаемый Президент, Вы прославили Азербайджан на весь мир. Азербайджанский народ любит Вас, верит в Вас и опирается на Вас. Да поможет Вам Аллах во всех Ваших делах!".

Из Ясамальского района пишут академик Назим Мамедов, профессор Имамеддин Амирасланов, доценты Надир Абдуллаев и Зия Алиев: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за высокую оценку, данную нашему труду, за то, что удостоили нас звания лауреата Государственной премии Азербайджанской Республики по науке в 2020 году. Благодаря дальновидности и большой поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Вашей продуманной политике, вниманию и заботе о науке и ученых азербайджанская наука, успешно преодолевая кризис 1990-х годов, вступила на путь нового развития. В результате этой политики наша наука благодаря достигнутым успехам в ряде областей, в частности, в области физики конденсированного состояния, прославилась и признана во всем мире, уверенно занимает лидирующее положение как на постсоветском пространстве, так и в регионе. Государственная премия, которой Вы удостоили нас, вдохновляет нас трудиться более усердно, вносить новый вклад в развитие науки. Мы поддерживаем Вашу политику, обеспечивающую политико-экономическую стабильность в нашей республике, национально-духовное единство, а также здоровье и благосостояние нашего народа. Меры, предпринимаемые Вами и Мехрибан ханым по предотвращению пандемии коронавируса, охватившего весь мир, еще раз доказывают, что Вы находитесь рядом с каждым гражданином. Уважаемый господин Президент, желаем Вам крепкого здоровья, больших успехов в Вашей деятельности, направленной на обеспечение счастливой жизни нашего народа и республики".

Фатима Гасанова из Хазарского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодня весь мир борется со страшной пандемией. Ежедневно в мире умирают тысячи людей. Однако в результате Вашей дальновидной политики наша страна достойно преодолевает пандемию. Меры по безопасности, введение особого карантинного режима и своевременно предпринимаемые Вами решения заслуживают одобрения. В это непростое время Вы не забываете и о малообеспеченных семьях, радуете нас продовольственной и материальной помощью. Единовременная выплата, которую я получил в апреле и мае, очень помогли мне, как безработному гражданину. Господин Президент, Вы оказываете нашему народу поддержку как материально, так и морально. Дорогой Президент, да хранит Аллах Вас и Вашу семью! Мы гордимся Вами".