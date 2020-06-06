Ужесточение карантина - абсолютно верное решение, основанное на международном опыте и связанное с систематическими нарушениями карантинного режима частью населения, что привело к росту числа зараженных коронавирусом, сказал Trend директор Дома звукозаписи Азербайджанского телевидения и радио, заслуженный артист Заур Амирасланов, передает Day.Az.

"К большому сожалению, после ослабления карантина некоторые неправильно восприняли это решение, не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Послабления были приняты, чтобы люди постепенно вернулись к нормальной жизни. Миллионы зараженных и сотни тысяч жертв во всем мире - это глобальная проблема человечества. И у нас за период пандемии заразилось около семи тысяч человек, скончались 82 человека и около трех тысяч лечатся в больницах. Государство принимает все меры для защиты здоровья населения, и требования карантина нужно неукоснительно соблюдать. Это направлено на защиту здоровья нашего народа. И ужесточение карантина в выходные не означает, что с понедельника опять можно расслабиться", - сказал заслуженный артист.

По словам Заура Амирасланова, соблюдение карантинного режима убережет людей от заражения и приведет к нормализации жизни.

"Например, когда автомобилист пристегивает ремень безопасности - он это делает для своей безопасности. А если он игнорирует это правило, то его штрафуют. То же самое и с нарушителями карантина. У каждого человека должны быть культура восприятия происходящих событий, социальная ответственность и дисциплинированность", - добавил исполнитель.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров, в рамках ужесточения особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе гражданам запрещается покидать места проживания и нахождения с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня.