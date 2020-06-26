В Тбилиси отметили День вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, проживающие в Грузии родители и родственники шехидов 20 Января и Карабахской войны возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в центре Тбилиси.