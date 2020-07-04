Мать Мехмана и Эмина Гусейновых Франгиз Гусейнова оказалась армянкой

Стали известны шокирующие подробности о матери Эмина и Мехмана Гусейновых. В Day.Az были присланы документы, доказывающие, что их мать Франгиз Гусейнова является армянкой.

Представляем материалы без изменений.

"Добрый день, уважаемая редакция.

Несмотря на значение фактов, которые я представлю вашему вниманию, я все еще сомневаюсь, что вы решитесь опубликовать эту информацию - слишком она сенсационна. Тем не менее, уверен, что она заинтересует ваших читателей.

Итак, для начала отмечу, что касается она братьев Эмина и Мехмана Гусейновых, позиционирующих себя активными борцами за демократию и права азербайджанцев.

А если быть более точным - одного из их родителей. А именно, матери - Франгиз Ибрагимовной Гусейновой, в девичестве Бадир-заде.

Итак, согласно полученным мной данным, Франгиз Бадир-заде, дочь Ибрагима Бадир-заде и Марии Яруллаевной Тайнулиной (по национальности крымской татарки), в действительно была ими удочерена.

В ходе проверки архивной документации мной было выявлено, что мать братьев Гусейновых изначально носила имя "Евгения Григорьевна Ованесова".

В свидетельстве о рождении в качестве матери указана армянка Арфения Сергеевна Ованесова. В графе отец стоит пропуск (по всей видимости, отчество "Григорьевна" было добавлено позднее).

В действительности, Евгения Ованесова была удочерена вышеуказанными Ибрагимом Бадир-заде и Марией Тайнулиной. В связи с этим, ее прежняя фамилия Ованесова была вычеркнута и заменена на Бадир-заде (копии документов прилагаю).

В 1967 году в возрасте 20-ти лет Евгения сменила имя на Франгиз, о чем также свидетельствует запись в акте, сделанная в ЗАГС города Кустанай (Казахстан).

Так что, получается такая вот любопытная ситуация - мать двух чуть ли не главных "борцов за демократию в Азербайджане" оказалась армянкой. Что тщательно скрывалось от общественности.

Хотя, какие из них борцы за Азербайджан - это вопрос риторический. Все мы помним заявление Эмина Гусейнова, сделанное в Варшаве во время мероприятия БДИПЧ ОБСЕ, на котором он заявил, что "азербайджанцы во время войны в Нагорном Карабахе убивали армянских журналистов" и на это нельзя закрывать глаза.

Тогда Э.Гусейнов также добавил, что азербайджанцы якобы "хотят жить в мире с армянами, но власти им этого не позволяют". После этой пламенной речи, армянские участники, включая посла Армении Эдгара Варданяна, аплодировали Гусейнову стоя.

Кстати, не помнится, чтобы младший брат Эмина Мехман Гусейнов, называющий себя чуть ли не "совестью нации", уделял в своей деятельности внимание вопросу оккупации Нагорного Карабаха армянскими агрессорами. "По счастливой случайности" он эту тему обходит не только в своих многочисленных выступлениях на внутреннюю аудиторию, но и на мероприятиях, проходящих за рубежом.

На фоне всего этого весьма нелепо выглядит глава оппозиционной ПНФА Али Керимли, известный своими пылкими речами о Карабахе, однако певший дифирамбы на похоронах Евгении Ованесовой о том, "как эта женщина смогла воспитать двух истинных патриотов Азербайджана".

И как, в конце концов, данную информацию о происхождении своей матери прокомментируют сами братья Гусейновы?

Поживем, увидим.

С уважением и надеждой на публикацию данного материала".

Свидетельство о рождении Франгиз Бадир-заде (Евгении Ованесовой)

Акт об удочерении Франгиз Бадир-заде (Евгении Ованесовой)