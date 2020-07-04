https://news.day.az/politics/1250589.html МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости.
Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД в Twitter.
В поздравлении говорится:
"От всего сердца поздравляем Соединенные Штаты Америки с 4 июля - Днем независимости. За последние 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки наладили успешное сотрудничество. В этот памятный день желаем дружественному американскому народу здоровья и процветания".
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