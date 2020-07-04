МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД в Twitter.

В поздравлении говорится:

"От всего сердца поздравляем Соединенные Штаты Америки с 4 июля - Днем независимости. За последние 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки наладили успешное сотрудничество. В этот памятный день желаем дружественному американскому народу здоровья и процветания".