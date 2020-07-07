Мировое армянство наносит чувствительный удар по России

Армения все агрессивнее ведет деструктивную политику в отношении России. Недавние заявления лидера второй большой партии страны "Процветающей Армении" Гагика Царукяна об обострении "антироссийских настроений" в Армении свидетельствуют о масштабах данной политики. Вместе с тем, армянская общественность выдвигает необоснованные обвинения в отношении России, считая, что Москва пытается изменить ход армянской истории.

Так, газета "Иратес" пишет, что усиление антироссийских настроений в Армении толкает Россию на серьезные шаги. По сведениям издания, Россия начала в эти дни проводить интенсивную работу на оппозиционном поле Армении по нескольким направлениям, причем, как с известными политическими силами, так и с не очень публичными кругами. Осознавая, что такими темпами зона влияния в Армении полностью меняется, Россия, по мнению авторов, пытается изменить тактику, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Однако параллельно с этим прозападные силы в Армении достигли пика своей деятельности и их основная мишень в уничтожение всего, что связано с Россией. "Это, естественно, делается с молчаливого согласия властей, что еще больше раздражает русских", пишут авторы статьи.

"Между армянскими и российскими чиновниками возникла непреодолимая стена. Во власти практически нет кого-то, с кем они хотели бы вести переговоры. Наверное, нейтралитет проявляется только к оборонному ведомству, но это абсолютно другой вопрос", - сказал источник издания, добавив, что из-за неразумности властей Армения скоро превратится в очаг противостояний, единственным пострадавшим будет народ, поскольку каждый получит свою долю за счет армянского народа.

Ярые анти-российские настроения звучат повседневно из уст политиков, чиновников экспертов. Русофобский тренд стал одним из составляющих соцсетей. Армянские чиновники словно устроили соревнования по красноречивым русофобским выпадам, а власти свое презрение пытаются показать всякими примитивными политическими технологиями, яркий пример которому служит репортаж общественного телевидения о поправках в российскую конституцию, в ходе которого в эфире телеканала показали одиозного оппозиционера и главного врага российской государственности Алексея Навального. На самом деле ничего странного. Просто соросовские власти Армении стараются объединить все международные силы и ударить единой командой по российскому государственному строю.

В купе все больше звучащими заявлениями о выводе российских войск из армянского Гюмри, и недавнем закрытии открытого вещания российских телеканалов, такая политика отвечает логике нынешних властей Еревана

Все вроде бы ничего, но исторически армяне прекрасно чувствовали пульс времени и всегда изменяли союзникам в самые судьбоносные периоды. Далеко уходить не надо. Возьмем хотя бы СССР, в распаде которого главную роль сыграла "пятая колонна" запада, которую составляла армянская интеллигенция. Ведь развал Советского Союза начался с конфликта в Нагорном Карабахе, после претензий армян к Азербайджану, изгнания азербайджанцев из Армении.

В случае Арменией история знает несколько таких предательств, хотя нужно признать иногда они и отвечали интересам России.

Так было с Персией, когда армяне проживающие в Иране поддержали Россию ради того чтобы создать свое государство. Россия, в благодарность за это переселила их Закавказье в основном расселив в Карабахе и Эриване, несмотря на все протесты своего посланника- Грибоедова.

Так было с Османской империей, где армяне занимали высшие посты в политической власти и армии, но почувствовав закат Османской империи, начали содействовать их врагам, в результате получив пресловутый геноцид.

Предавший раз, предаст и дважды! России сегодня нужно держать руку на пульсе как никогда. Анти-российская истерия может иметь глубокие причины, учитывая огромное влияние армянского лобби в мировых центрах силы. И если сегодня Ереван так открыто выступает демаршем против России, то вероятно получено одобрение от армянских "центров силы" в Европе, США и Ливане.