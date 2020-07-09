Никакая Минская группа ОБСЕ не может запретить Азербайджану освободить свои земли

В недавнем интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев подверг резкой критике деятельность Минской группы ОБСЕ, взявшей на себя посредничество в урегулировании карабахского конфликта. Точнее - ее бездеятельность.

"За годы существования Минской группы ОБСЕ страны-сопредседатели доказали, что не заинтересованы в том, чтобы начались активные боевые действия и азербайджанские земли были освобождены от армянской оккупации. Сохранение тлеющего очага напряженности выгодно им, так как позволяет иметь козыри на Южном Кавказе", - сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По мнению Шаира Рамалданова, если бы мировые державы действительно желали мира в регионе, реально хотели бы разрешения карабахского конфликта мирным путем в рамках международных норм и принципов, МГ отказалась бы от двойных стандартов. Сопредседатели приезжают в регион как на прогулку и просто тянут время, хотя еще в 1994 году они взяли на себя обязательства помочь решить вопрос мирным путем в рамках территориальной целостности нашей республики. Иначе Азербайджан не пошел бы на соглашение и не подписал бы документ о временном прекращении огня, подчеркнул эксперт.

По его словам, реальность такова, что Азербайджан вынужден думать о возвращении своих земель силовым путем в рамках существующих международных норм.

"В последнем интервью телеканалам Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев очень точно сказал о том, что основным тезисом заявлений сопредседателей Минской группы является "военный вариант невозможен". Глава государства правильно указал посредникам на Устав ООН, предоставляющий Азербайджану такое право. Минская группа ОБСЕ, конечно, не выше ООН и не может запретить нам восстановить справедливость военным путем. Азербайджан никогда не был агрессором, применение военной силы для возвращения своих земель - это будет с нашей стороны освободительная война и антитеррористическая операция.

Азербайджан в конце концов освободит свои земли и восстановит территориальную целостность. К этому все идет. Это лишь вопрос времени", - заключил военный эксперт.

Лейла Таривердиева