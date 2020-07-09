Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Представители Международного Комитета Красного Креста в очередной раз встретились с лицами, которые оказались в плену сепаратистов в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Красного Креста Илаха Гусейнова.

Представители структуры в апреле, мае и июне вновь посетили лиц, плененных в ходе нагорно-карабахского конфликта: "Мы продолжаем регулярно посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом Красный Крест организует визиты с целью мониторинга условий содержания и обращения с заложниками и содействия обеспечению связи задержанных лиц с их семьями".

Напомним, что в июле 2014 года во ходе проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все они намеревались посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.