Азербайджан способен конкурировать с рядом других развитых стран

Цели ООН в области устойчивого развития представляют собой программу мирового значения, и Азербайджан гордится тем, что занял 54-е место из 166 стран по этому показателю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, вопросы, поставленные на саммите лидеров в Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, определяют общечеловеческие цели и задачи до 2030 года.

"Вкратце эти цели определяют три основные области: искоренение всех форм нищеты, меры по борьбе с неравенством и согласованные усилия по борьбе с глобальным изменением климата. Достижения Азербайджана в этой программе, которая продолжается уже 5 лет, являются отдельным опытом и показательными.

Первое направление, то есть искоренение нищеты, всегда было одним из приоритетов социальной политики в нашей стране, и мы достигли важных результатов ", - отметил Бабаоглу.

Депутат сказал, что Азербайджан сумел принять важные меры по другим показателям и в результате стал региональным лидером.

"По индексу неравенства наша страна достигла прогресса в отдельных важных областях, таких как здравоохранение, благосостояние, бедность, питание, чистая вода, чистая энергия, устойчивые города, правосудие и сильные институты. Здесь также речь идет о доступности вышеперечисленных услуг, об обеспечении их массовости и равенства.

Мы иногда называем это инклюзивным обществом, но, конечно, этот прогресс не произошел сам по себе. Поскольку всем известно, что для достижения прогресса по известным показателям необходимо время и важные и целенаправленные меры. Достижения Азербайджана за последние пять лет на самом деле являются результатом политики, начатой ​​17 лет назад.

Поэтому сравнительный анализ показывает, что Азербайджан является не только региональным лидером по индексу устойчивого развития, но и способен конкурировать с рядом других развитых стран. Несомненно, достигнутые показатели не являются окончательными, напротив, они являются прочной основой для достижения лучших результатов на следующем этапе", - сказал Бабаоглу.