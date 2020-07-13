В Товузе снова идут бои

В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении вновь обострилась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры.