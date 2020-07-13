https://news.day.az/politics/1252911.html В Товузе снова идут бои - работает артиллерия
В Товузе снова идут бои - работает артиллерия
В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении вновь обострилась.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры.
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