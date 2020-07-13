Армения в ужасе: 200 убитых, 300 раненых на фронте ...

"На фронте творится какой-то ужас... Мой брат позвонил и сказал, что госпиталя и больницы переполнены".

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika-az, об этом в социальной сети написала пользователь Диана Арутюнян. Данный статус она написала после вчерашних событий в направлении Товузского района.

По словам ее брата, армянская армия понесла тяжелые потери:

"Мой брат видел 3 грузовика, полных убитых солдат. Вроде говорят, что погибло 70 солдат, более 300 раненых. Но если было бы так, то вряд ли 3 грузовика везло бы столько тел. Потерь гораздо больше. Мы не знаем, что делать. Я потеряла связь со своим братом. В городе паника. Правительство ничего не делает".

Следует отметить, что министерство обороны Армении заявило, что армия не понесла потерь, и скрыло информацию. Представитель министерства сказал, что только двое полицейских получили легкие ранения.