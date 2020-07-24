Литовский военный журналист: Свой орден "Достлуг" я посвящаю всем, кто пал за территориальную целостность Азербайджана

Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис хорошо известен в Азербайджане. Еще в годы карабахской войны он готовил с фронта объективные репортажи, противопоставляя их практически всемирной проармянской лжи. Боевым товарищам и коллегам Лапайтис запомнился как храбрый воин и принципиальный журналист. За прошедшие годы Ричардас не предал своих убеждений и по сей день остается хорошим другом Азербайджана и руководствуется в своей работе принципами чести и справедливости.

Не случайно в день 145-летия азербайджанской журналистики среди многих других удостоенных наград Азербайджана военный журналист Ричардас Лапайтис был награжден Президентом Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг".

Наш собеседник - литовский журналист и, можно даже сказать, ветеран карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Когда я узнал о награде, сначала долго не мог поверить. Ведь я, наверное, единственный литовец, удостоенный этой высокой награды - ордена "Достлуг". Я просто долго молчал - не было слов. О чем я думал в тот момент? Перед глазами как в кино прошли многие-многие годы, большая жизненная дорога. Я думал о своих коллегах-журналистах,которые погибли. Думал про беженцев и своих проводников на войне и в прифронтовой зоне, которые спасали мне жизнь. В мыслях я их называю Ангелами-хранителями. От Физули до Газаха - ведь это уже давно как мой родной дом. Низкий поклон всем в Тертере.

Огромнейшее спасибо Президенту Азербайджана, уважаемому Ильхаму Алиеву. Этот орден я посвящаю всем беженцам, всем бывшим военнопленным, всем, кто сейчас живет в прифронтовой зоне. И всем тем, кто пал смертью храбрых! Вот это должно нас объединять - людей многих национальностей. Спасибо моему родному Международному Фонду Евразия Пресс за сотрудничество на протяжений многих лет. Президент этого фонда Умуд Мирзаев сам является беженцем. Его родной дом в селе Ашаги Абдурахманлы разрушен.

Как я попал на войну и почему принял сторону Азербайджана, это очень длинная история. Наверное, будет лучше, если я расскажу ее во всех подробностях в своей книге.

Никто не знает, что ему приготовила судьба. Могу сказать, что я никогда не был на чей-то стороне. В начале 1990-х Азербайджан был неизвестной для меня страной. Не было ни одного знакомого. Представляете? Мало того, первая поездка на фронт совпала с Ходжалинским геноцидом. Ведь до этого я был в Армении. Армяне ближе нам по вере, информация в СМИ тоже тогда была на стороне армянских сепаратистов. Что я мог думать?.. Но то, что случилось в Ходжалы, полностью изменило мое представление о войне.

Это преступление против человечности заставило меня копнуть глубже и понять, откуда такая жестокость у соседнего государства. Ведь два народа веками жили вместе! И тогда я впервые узнал об армянских террористических организациях, таких, как АСАЛА или партия "Дашнакцутюн". Я увидел, сколько наемников воюет на стороне армян. У этих людей не было ничего святого. Я понял, что их цель - "Армения от моря до моря" и что под красивыми лозунгами, предназначенными для Запада, они на самом деле ведут захватническую войну. Я понял, что они просто мстят и всех азербайджанцев называет турками. Я опрашивал военнопленных, и картина стала просто ужасающей. Поверьте, публиковать материалы на эту тему никогда не было легко. Проблем возникало столько, что порой просил Бога о помощи, чтоб не отступать.

Вы знаете, на следующий день после моего награждения отмечалась грустная дата - день оккупации Агдама. Буквально за несколько дней до захвата города я со своим коллегой, военным журналистом АЗЕРТАДЖА Ильгаром Джафаровым был там. Агдам - это моя грусть. Туда поступало самое большое количество раненых и убитых. Когда-то красивый современный город был превращен оккупантами в руины. Агдам до сих пор стоит у меня перед глазами. 23 июля для меня день скорби и грусти. Я был среди защитников этого города. Видел, как они сражаются до последнего патрона. Агдам тоже ждет справедливости, как и вся азербайджанская земля!

О Ходожалы я снял фильм "Бесконечный коридор". Над фильмом работала международная группа документалистов из более чем 14 стран. Главный режиссер - мой соотечественник Александрас Брокас. Фильм получил номинации на многих кинофестивалях. Был показан в более ста странах мира и переведен на многие иностранные языки. Это заслуга всей команды. Я там был только главным героем. Даже не сразу согласился. Вспоминать зверства, учиненные в Ходжалы, не так и легко даже спустя столько лет. Свидетели этой страшной резни не сразу соглашались на съемки. Для нас это было настоящее испытание. После выхода фильма психологически многим было очень тяжело. Лучше просто работать на фронте, чем все это пережить второй раз. Недавно с разрешения главного режиссера Александраса Брокаса я был с этим фильмом в Канаде, в Калгари, где проинформировал общественность о Ходжалинском геноциде. Фильм благодаря профессионализму съемочной группы останется в историй как маленькая свеча, поставленная за погибших в Ходжалы.

Есть еще многое, что надо сделать, чтоб мир лучше осознал суть конфликта. Каждый год разные страны приглашают меня на мероприятия. Как очевидец страшной войны могу многое констатировать, что в Европе карабахская тема остается открытой.

В Азербайджане я был в прошлом году. Приеду в Баку как только будет возможность. Хочется всем пожелать веры, крепости духа и чтоб скорее восторжествовала историческая справедливость. Я верю в полную победу! Иначе и быть не может.

Лейла Таривердиева