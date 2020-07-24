Михаил Финкель: Воюющая против мирного населения армия Армении является террористической

Интервью Day.Az c политологом, доктором права, экспертом по международным отношениям Михаилом Финкелем.

- Сегодня прогрессивное человечество объединило усилия в борьбе с пандемией коронавируса, унесшего жизни уже сотен тысяч людей по всему миру. И в это время Ереван неожиданно развязывает открытое военное противостояние с Азербайджаном. Как это объяснить?

- Власти Армении сегодня сталкиваются с очень большими трудностями. И как это всегда бывает, когда проблемы внутри страны достигают критической черты, для выхода из сложившейся ситуации требуется "маленькая победоносная война". Об этом говорил еще российский император Николай II, начав воевать с Японией. Но вот маленькой победоносной войны с Азербайджаном у Армении не получилось.

Заметьте, что не на карабахском направлении была эта война, то есть не на классическом театре боевых действий, а обстрелу подверглась признанная всеми территория Азербайджана, которую считают таковой и в Ереване. Произошло это все после того, как сын армянского премьер-министра Никола Пашиняна закончил службу в армии. Напомню, что он служил в том числе и в Карабахе.

В чем же причины произошедшего? В том, чтобы отвлечь внимание граждан Армении от многочисленных внутренних проблем. От тяжелейшего экономического положения, от полного провала действий правительства Пашиняна в борьбе с коронавирусом и очень туманных перспектив для страны в ближайшем будущем.

И армянское руководство решает напасть на Азербайджан, создать вот эту провокацию. Совершенно террористическим образом обстрелять мирные приграничные деревни Азербайджана. Зачем они это сделали? Для того, чтобы списать всю вину за происходящее на Баку. Сказать, что это Азербайджан начал. Как бы дать понять, что "мы никогда не начали бы обстреливать ту территорию, которая не является предметом спора". Что "оттуда мог начать только Азербайджан". И Ереван начинает активно тиражировать эту лживую версию в своих средствах массовой информации. Если вы сейчас просмотрите армянские СМИ, а также публикации и заявления всех тех, кто симпатизирует поведению Еревана, то увидите - там будет написано, что это Азербайджан начал провокацию.

Необходимо обратить особое внимание на то, что сам обстрел мирных деревень - это грубейшее прямое нарушение Женевской конвенции 1949 года, подписанной всеми цивилизованными странами мира, которая запрещает нападать на гражданские объекты. Нельзя убивать гражданское население! Это форма геноцида и однозначно квалифицируется с точки зрения международного права как терроризм.

Поэтому после того, как армянские вооруженные формирования нанесли удар по мирным деревням Азербайджана, во всех международных организациях необходимо юридически зафиксировать, что армия Армении является террористической.

Это - терроризм, потому что нормальные, конвенциональные военные воюют только с военными. Они не воюют с гражданскими лицами - с невооруженными женщинами, мужчинами, детьми и стариками. Это - террористы.

- Товузский район не имеет никакого отношения к Нагорному Карабаху. Почему бои были развязаны именно на границе между Азербайджаном и Арменией, а не непосредственно в зоне карабахского конфликта?

- Подчеркну еще раз, что удар был нанесен там, где его не должно быть по логике ведения войны, потому что это не Карабах. Провокация была совершена вдали от классического театра военного противостояния, чтобы списать всю вину на Азербайджан. В этом логика Еревана. И, конечно же, логика лично Пашиняна заключается в стремлении переключить внимание армянской общественности с проблем, связанных с плачевным положением внутри Армении, с его бездарным правлением, с неспособностью выйти из коронавирусного кризиса, справиться с экономическими проблемами, сгладить виток напряженности, имеющийся в отношениях Еревана с Москвой. Все это вместе взятое необходимо было переключить на военное противостояние, и ему это отчасти удалось. Чтобы люди думали о войне, а не о собственных проблемах. И во всем ложь. Мы все видим тотальную ложь в армянских СМИ.

- Считаете ли вы, что кто-то из стран-членов ОДКБ мог бы оказать открытую военную поддержку Еревану, направленную против Баку?

- Никто не окажет никакой поддержки Армении в ОДКБ или в каких-либо других структурах. Все поняли сразу, кто за этим стоит, кто виноват. Что стоит за этим именно режим Пашиняна. И он инициировал все это, развязал этот конфликт и провел вот эту разведку боем.

Нужно также понимать, что помимо всего прочего сегодня проходит проверку на прочность боеспособность азербайджанской армии. Тестируется сила духа азербайджанского народа, воля руководства Азербайджана.

Философия верхов режима Пашиняна - это философия радикального армянского национализма. По большому счету это философия дашнаков. Если вы посмотрите армянские СМИ, то среди публикуемых в них материалах увидите и такие, в которых проскальзывает идея, что весь Азербайджан надо было бы захватить, включая Баку. И что все это чуть ли не является какими-то "великими древними армянскими землями".

Нужно понимать, что от этой идеологии, которая внедряется в сознание молодого поколения армян, никто не отошел. Нужно понимать, что, если азербайджанская сторона допустит хоть малейшую слабину, это обязательно будет использовано Арменией. Поэтому нужно быть сильными, смелыми, консолидированными. И нужно давать решительный отпор врагу.

Я хочу принести свои глубочайшие соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью его героев: солдат, офицеров и генерала. Подчеркну, что генерал не прятался где-то далеко, а был со своими солдатами. Был им как отец и погиб на поле боя, как герой. Мало какая армия может гордиться такими генералами. Ведь, в основном, высокие военные чины обычно находятся в безопасном месте.

Я хочу сказать, что Израиль и еврейский народ по всему миру поддерживает Азербайджан. Мы видим в вас своих братьев, мы видим в вас родственный народ. Мы помним о величии Хазарского каганата, великого тюркского народа, жившего на территории в том числе и Азербайджана, который спас в свое время еврейский народ от преследования в Византии и Арабском халифате. Мы помним добро, мы помогаем вам всячески. Наш союз стратегический, братский. Мы всегда будем рядом с вами. Держитесь. Храни вас Бог!

Расим Бабаев