Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии больницы модульного типа в Исмаиллы

29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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