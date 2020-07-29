https://news.day.az/politics/1257424.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии больницы модульного типа в Исмаиллы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии больницы модульного типа в Исмаиллы - ФОТО
29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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