Фашизм - это государственная идеология армянских властей

Член палаты сенаторов Парагвая Хуан Бартоломе Рамирез Бризуэла сделал заявление в связи с армянской провокацией, совершенной 12 июля на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении.

Как передает Day.Az, сенатор жестко осудил агрессию в отношении Азербайджана, назвав правящий режим в Армении фашистским.

"12 июля Армения совершила чудовищное нападение на суверенную территорию Азербайджана. В нарушении международного права, Армения убила одиннадцать солдат и несколько гражданских лиц, включая генерал-майора Полада Хашимова. Помимо этого, из-за армянских обстрелов был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре Товузского района. Армения намеренно дестабилизирует регион Южного Кавказа ввиду фашистской идеологии нынешнего правительства", - сказал Бризуэла.

По его словам, мировое сообщество должно вынудить агрессора соблюдать четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

"Армения немедленно должна вывести свои войска с суверенной территории Азербайджана: Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов", - подчеркнул сенатор.