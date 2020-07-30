В Азербайджане задержали супругов-шпионов за госизмену

В результате контрразведывательных мероприятий и следственных действий Службы государственной безопасности Азербайджана возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджана Аббасгулиев Габиб Али оглу и его супруга Аббасгулиева Ламия Эльхан гызы совершили государственную измену.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, привлеченные к тайному сотрудничеству зарубежными органами спецслужб Габиб и Ламия Аббасгулиевы за материальное вознаграждение действовали в ущерб государственной безопасности Азербайджана, следуя поручениям данным им в ходе встреч с представителями зарубежных спецслужб в различных странах, регулярно собирали и передавали им данные, представляющие государственную тайну, и другую информацию.

Габиб и Ламия Аббасгулиевы были привлечены к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана, в их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.