Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!"

По инициативе волонтеров азербайджанской диаспоры запущена кампания по продвижению лозунга "Karabakh is Azerbaijan!" среди молодежи зарубежных стран.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, волонтер диаспоры Руслан Велиев сказал, что с этой целью подготовлен сюжет на тему "И зарубежная молодежь говорит, что "Карабах - это Азербайджан!"". В видеосюжете, доступном на YouTube-канале Karabakh is Azerbaijan Альпер, Акрам и Ведат из Турции, Клаудия, Драгос из Чада, Шоиб из Индии, Алоа из Казахстана, Мария, София, Никола, Ивана из Македонии, Доминик из Голландии, Шамс из Бангладеша, Шахризода из Узбекистана, Усама из Пакистана на своих родных языках произносят: "Карабах - это Азербайджан!".

Не ограничившись одним лозунгом, они также осудили оккупационную и агрессивную политику, террористические и другие насильственные действия Армении против Азербайджана. Было подчеркнуто, что Армения оккупировала принадлежащие Азербайджану Нагорный-Карабах и прилегающие к нему территории, во ходе военных провокаций, совершенных подразделениями армянских вооруженных сил, приграничные азербайджанские села подверглись артиллерийским обстрелам. Молодые люди, выразив соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих и государству, подчеркнули, что требуют справедливого отношения к Азербайджану, отметив необходимость прекращения оккупационной агрессивной политике Армении.