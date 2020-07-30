https://news.day.az/politics/1258016.html Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном - ВИДЕО
Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, кадры видеоматериала на официальном сайте министерства дают четкое представление о масштабах учений.
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