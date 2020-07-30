Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном

Министерство национальной обороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, кадры видеоматериала на официальном сайте министерства дают четкое представление о масштабах учений.