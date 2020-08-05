Названа повестка завтрашнего заседания парламента Азербайджана

Названа повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится шестого августа.

Как сообщает в среду Day.Az, в повестку заседания вошло рассмотрение шести вопросов. Это:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственном бюджете на 2020 год" (во втором чтении).

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год" (во втором чтении).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (во втором чтении).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О занятости" (во втором чтении).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О страховании от безработицы" (во втором чтении).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (во втором чтении).