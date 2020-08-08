Оперативный штаб провел Республиканское видеосовещание в связи со специальным карантинным режимом

8 августа по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Оперативный штаб при Кабинете Министров обсудил вопросы усиления контроля над соблюдением особого карантинного режима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение ведомства.

Видеоконференция была проведена под председательством премьер-министра Али Асадова. В ней приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и другие высокопоставленные чиновники, главы исполнительной власти 68 городов и районов.

Премьер-министр напомнил, что на видеосовещании 6 августа Президент Ильхам Алиев дал строгие поручения правительству в связи с усилением контроля.

Асадов отметил, что с учетом снижения инфицирования и необходимости роста экономической активности Оперативный штаб ввел с 10 августа смягчения в некоторых сферах производства, торговли и услуг.

Поручение заключается в необходимости строгого соблюдения санитарных правил, определения органов, которые будут осуществлять контроль.

На совещании была обсуждена ситуация с соблюдением карантинных требований за последний месяц в стране, были отмечены недостатки, прозвучали предложения по их устранению.